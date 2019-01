Energieversorgung : Griechische Reeder wittern das große Geschäft

Ein Tanker für Flüssiggas (LNG) vor der Küste von Singapur. Griechische Reedereien haben zuletzt zahlreiche Schiffe dieses Typs bestellt und setzen damit auf den neuen Markt. Foto: REUTERS/Reuters Staff

Piräus Die Nachfolger des legendären Onassis investieren Milliarden in eine Flotte von Flüssiggastankern. Denn die Nachfrage steigt kräftig.

Von Gerd Höhler

Mit der weltgrößten Tankerflotte dominieren die griechischen Reeder seit den 50er Jahren den Öltransport auf den Weltmeeren. Jetzt wollen sie diese Erfolgsstory beim Transport von flüssigem Erdgas (LNG – liquified natural gas) wiederholen. Kurz nach Weihnachten passierte die „Maria Energy“ die Südspitze Siziliens. Das Schiff kam aus Corpus Christi in Texas und transportierte 150.000 Kubikmeter Flüssiggas. Sein Ziel: Revithoussa. Auf der Felseninsel vor Piräus befindet sich ein Gasterminal. Als der Tanker dort anlegte, war das ein besonderes Ereignis: Erstmals kam eine Flüssiggas-Lieferung aus den USA in Griechenland an.

Dass es von einem griechischen Tanker transportiert wurde, war kein Zufall. Die unter der Flagge Liberias fahrende „Maria Energy“ gehört der Tsakos Group, der fünftgrößten griechischen Reederei. Nicht nur Tsakos setzt auf Gastanker. Die Werften in Fernost haben 2018 insgesamt 66 Bestellungen für LNG-Tanker in die Bücher genommen. 33 dieser Orders kamen aus Griechenland. Das griechische Auftragsvolumen beläuft sich auf rund neun Milliarden Dollar.

Info Bei minus 165 Grad Celsius wird Erdgas flüssig Herstellung Flüssigerdgas (LNG für englisch liquefied natural gas) wird durch starke Abkühlung auf rund minus 165 Grad Celsius von Erdgas gewonnen. Das Volumen sinkt dabei auf ein Sechshundertstel. Transport Ab einer Distanz von etwa 2500 Kilometern ist der Transport von LNG wirtschaftlicher als Pipelinegas.

Ihrem untrüglichen Gespür für die Trends in der Handelsschifffahrt verdanken die griechischen Reeder ihren Erfolg. Sie verfügen über die weltgrößte Flotte und kontrollieren ein Fünftel der globalen Tonnage, vor Japan, China und Deutschland.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es griechische Reeder wie Livanos, Niarchos, Lemos und Latsis, die mit ihren Tankern die internationalen Öltransporte dominierten. Der „Tankerkönig“ Aristoteles Onassis wurde damals als der Retter der deutschen Werftindustrie gefeiert, weil er in den Nachkriegsjahren in Bremen, Kiel und Hamburg 18 Schiffe bauen ließ.

War in den Nachkriegsjahrzehnten das Erdöl für die griechischen Reeder das „schwarze Gold“, setzen sie jetzt auf LNG als die Ladung, mit der sich schnell viel Geld verdienen lässt. LNG-Flüssiggas entsteht, wenn man Erdgas auf eine Temperatur von minus 165 Grad Celsius herunterkühlt. Es wird dabei auf ein Sechshundertstel seines Volumens komprimiert. So lässt es sich in flüssiger Form in Tankern transportieren. Abnehmerländer werden dadurch von Pipelines und Lieferanten unabhängiger. LNG hat den Gashandel flexibler und zu einem weltumspannenden Geschäft gemacht. 2018 stand bei den griechischen Reedern ganz im Zeichen der Gastanker. Die ersten Großbestellungen des Jahres kamen von der Firma GasLog des Reeders Peter Livanos und der TMS Cardiff Gas von Christos Oikonomou. Die beiden Unternehmer orderten im Januar LNG-Tanker im Wert von 700 Millionen Dollar bei den Werften Hyundai Heavy Industries und Samsung Heavy Industries. Oikonomou hat 2018 insgesamt acht Gastanker bei zwei Werften bestellt, gefolgt von Peter Livanos mit fünf Bestellungen. Auf dem vierten Platz liegt der griechische Reeder Vangelis Marinakis mit vier Gastanker-Aufträgen.

Auch die letzten großen griechischen Bestellungen des Jahres 2018 galten Gastankern: Anfang Dezember orderte die Reederfamilie Angelicoussis bei der koreanischen Daewoo-Werft zwei Gastanker im Wert von 370 Millionen Dollar. Die LNG-Flotte der Familie Angelicoussis wächst mit den neuen Schiffen auf 37 Einheiten. Davon sind 27 bereits in Betrieb und zehn im Bau. Die Angelicoussis Shipping Group festigt damit ihre Position als größter griechischer Schiffseigner. Die von Angelicoussis kontrollierte Reederei Maran Gas ist einer der weltgrößten Betreiber von LNG-Tankern.

Die griechischen Reeder sind innovativ: Zu den Neubauten dieses Jahres gehört die „Boris Sokolov“, ein Polartanker, der bis zu 1,80 Meter dickes Eis durchfahren kann. Das Schiff wurde Anfang Dezember an die Athener Dynacom Tankers Management ausgeliefert und soll Flüssiggas von der Halbinsel Jamal in der russischen Arktis zu den Abnehmern transportieren. Kein anderer Tanker kann bisher Jamal ganzjährig anlaufen.

Die griechischen Reeder versprechen sich von ihren Milliardeninvestitionen in die neuen LNG-Tanker eine gute Rendite. Die Charterraten für diese Schiffe haben sich seit März versechsfacht. Denn die Nachfrage nach Flüssiggas steigt. Katar setzt für seine Gasexporte in großem Stil auf LNG, wie auch die USA, Ägypten, Algerien und Australien. Die größten Abnehmer sind Japan, Südkorea und China. Noch hat LNG am Erdgasverbrauch einen Anteil von nur zehn Prozent. Nach einer Schätzung des Energiekonzerns BP könnte es im Jahr 2035 bereits die Hälfte des global gehandelten Gasvolumens ausmachen.

Für Länder in Mitteleuropa, die über ein gutes Pipelinenetz verfügen und direkte Anbindung an Förderländer haben wie Deutschland mit der Ostseepipeline Nord Stream mag das relativ teure LNG noch eine untergeordnete Rolle spielen. Deutschland hat bisher kein eigenes LNG-Terminal. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich aber dafür ausgesprochen, eine Flüssiggas-Infrastruktur aufzubauen. Auch die USA drängen Deutschland, sich für LNG zu öffnen. Lange wird sich Deutschland der Technologie aber nicht mehr verschließen können, denn in der Handelsschifffahrt dürfte die Nachfrage nach LNG als Ersatztreibstoff für das umweltschädliche Schweröl steigen. Die „Aida Nova“ fährt bereits als erstes Kreuzfahrtschiff mit Flüssiggas statt Diesel.

Für Peripherieländer wie Griechenland bekommt Flüssiggas schon jetzt wachsende Bedeutung. Noch ist Revithoussa, wo die „Maria Energy“ andocken soll, das einzige griechische LNG-Terminal. Eine zweite große Anlage ist aber beim nordgriechischen Hafen Alexandroupolis geplant. Dieses Terminal könnte osteuropäische Länder unabhängiger von russischen Gaslieferungen machen. Deshalb fördert die Europäische Union das Projekt, und die USA unterstützen es politisch. Bulgarien hat bereits Interesse an einer Beteiligung geäußert.