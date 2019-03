Wie Greta Thunberg: Warum Autisten in manchen Branchen sehr gefragt sind

Düsseldorf Die Aktivistin Greta Thunberg ist umstritten – zeigt aber, was Autisten können. Eine Firma vermittelt nun zunehmend Autisten als Software-Berater.

Ein erfolgreicher Autist ist auch Christoph Schmolinga, den ich im Büro der IT-Beratungsfirma Auticon in Düsseldorf treffe. „Natürlich benötige ich ein passendes Arbeitsumfeld, denn zu viel Hektik stört mich sehr“, sagt er, „doch wenn es stimmig ist, kann ich mich umso besser auf knifflige Aufgaben in der Softwareentwicklung oder im Testen von Software konzentrieren.“

Dabei soll nicht verschwiegen werden dass Autisten eine spezielle Art von Mensch sind. Schmolinga lacht zwar im Gegensatz zu vielen Menschen mit autistischer Neigung oft, schaut mir aber beim Gespräch selten in die Augen. Vor dem Treffen werde ich darauf hin gewesen dass er oft länger brauche um zu antworten. So kommt es. Ich frage, wie alt er sei. 37 Jahre sagt er, fügt aber sofort hinzu, im Juni werde er 38. „Autisten lieben Genauigkeit“, sagt Auticon-Job-Coach Sebastian Gent.

Der Einstieg ins Berufsleben ist für viele Autisten herausfordernd, weil neben den fachlichen Anforderungen ein geschmeidiger Umgang wichtig ist – oft eher nicht die Stärke dieser Menschen, die Kritik oft sehr direkt äußern. So arbeiten bei Auticon auch viele Berater, die trotz hoher Intelligenz und viel Wissen das Abitur oder das Studium nicht erfolgreich beendeten. Schmolinga ist eine Ausnahme. Das Informatikstudium in Gießen schloss er erfolgreich ab, auf dem Gymnasium in Hessen fühlte er sich wohl. „Der Klassenverband hat mich sehr stark unterstützt. Das war ein großes Glück, die haben mein Wesen verstanden.“ In der Abiturzeitung schrieben sie über ihn: „Stille Wasser sind tief.“ Schmolinga erzählt gerne davon, lächelt.