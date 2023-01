40 Filialen bundesweit betroffen Gravis nimmt ab sofort kein Bargeld mehr an

Wer ab Montag, 16. Januar, in einer Gravis-Filiale mit Bargeld bezahlen möchte, muss sich etwas anderes überlegen: Denn ab diesem Tag können Kunden in den Geschäften, die viele mit Apple-Produkten verbinden, nicht mehr mit Scheinen und Münzen bezahlen. Das bestätigte das Unternehmen am Montag.