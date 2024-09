Cloud-Geschäft Google reicht bei der EU Beschwerde gegen Microsoft ein

Im November 2022 hatten bereits europäische Technologie-Unternehmen, die in der Gruppe „Cloud Infrastructure Services Providers in Europe“ (CISPE) organisiert sind, eine ähnlich gelagerte Beschwerde gegen den Softwaregiganten eingereicht. Microsoft schade „dem europäischen Cloud-Ökosystem irreparabel und beraube europäische Kunden der Wahlfreiheit bei ihren Cloud-Bereitstellungen“, indem es die Kosten für den Betrieb von Microsoft-Software auf konkurrierenden Cloud-Diensten in die Höhe treibe, hieß es zuerst.