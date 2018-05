Mountain View: Google führt künstliche Intelligenz vor

Mountain View Das Programm Duplex imitiert menschliches Verhalten verblüffend gut.

Das Gespräch klang wie ein ganz gewöhnlicher Anruf in einem Restaurant. "Hi, ähm, ich möchte einen Tisch für Mittwoch, den 7. reservieren." Doch: Da rief kein Mensch in dem Lokal an, sondern der Google Assistant, die sprechende Software des Internet-Konzerns. Es folgte, wie so oft in solchen Fällen, ein Missverständnis. "Für sieben Personen?", fragte die Mitarbeiterin. "Für vier Personen", korrigierte das Programm.