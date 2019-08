Sichere Währung in schweren Börsenzeiten? : Goldpreis steigt auf Sechs-Jahres-Hoch

Frankfurt Die Börse leidet unter dem Handelsstreit zwischen China und den USA. Pekings neue Waffe: die Abwertung der eigenen Währung.

Nach der Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed am vergangenen Donnerstag war der Goldpreis noch auf gut 1400 Dollar je Feinunze (31 Gramm) gefallen. Doch jetzt es wieder nach oben. Am Montag kostete eine Feinunze 1459,47 Dollar, 1,3 Prozent mehr als noch am Freitag und erreichte ein Sechs-Jahres-Hoch. Seit Freitag, seit der amerikanische Präsident Donald Trump weitere Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar angekündigt hat, flüchten Anleger wieder in Gold. Seit Jahresbeginn hat der Preis des Edelmetalls gut 13 Prozent zugelegt.

Dass die Chinesen eine Abwertung des Yuan zulassen, darf man nach Einschätzung von Volkswirten als Signal werten, dass sie sich im Handelskonflikt nicht alles gefallen lassen. Doch sieht Holger Bahr, Leiter Volkswirtschaft der Dekabank, keine Manipulation seitens der Chinesen. Das wirft Trump ihnen vor. China hat zudem offenbar auch die Agrarimporte aus den USA gestoppt, die es noch aufrechterhalten hatte, um die Verhandlungen mit den Amerikanern nicht zu belasten. Die Anleger jedenfalls reagierten deutlich: Sie stiegen auch gestern aus Aktien aus und flüchteten in vermeintlich „sichere Häfen“. Der Dax verlor knapp 1,8 Prozent auf knapp 11.660 Punkte, der EuroStoxx 50 sank um 1,91 Prozent auf 3311 Punkte. Die Investoren schichteten um in Gold. Immer noch gilt das Edelmetall als Krisenwährung. Nach den jüngsten Daten des World Gold Council stieg die Nachfrage im ersten Halbjahr auf etwa 2182 Tonnen, den höchsten Wert seit drei Jahren und gegenüber dem Vorjahr ein Plus von acht Prozent. Anleger kaufen Anteile an Goldfonds, doch auch die Notenbanken haben in den letzten Monaten das Edelmetall vermehrt nachgefragt. Das gilt vor allem für die Zentralbanken aus Schwellenländern. Die kaufen schon seit einigen Jahren vermehrt Gold als Währungsreserve an, beispielsweise Russland, die Türkei, Indien und China. Warum sie das tun, erklärte der frühere Chefvolkswirt der EZB, Otmar Issing, vor einiger Zeit schon mit einer Diversifizierung. Gold sei eine Alternative zum Dollar als Währungsreserve: Die Länder, die jetzt Gold kauften, seien nicht sehr erpicht darauf, den Dollar zu stärken. „Sie haben vielleicht auch Bedenken gegenüber der US- Politik und wollen sich unabhängig machen.“