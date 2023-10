Goldpreis steigt weiter in Richtung 2000 Dollar Wie der Nahostkonflikt den Goldpreis beeinflusst

Der Goldpreis hat am Freitag den Höhenflug der vergangenen Handelstage fortgesetzt und ist in Richtung der Marke von 2000 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag wurde das Edelmetall an der Börse in London bei 1985 Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm) gehandelt. Das sind etwa elf Dollar mehr als am Vortag. Zudem ist es der höchste Stand seit Juli.