Edelmetall im Höhenflug Das Interesse an Gold ist wieder gewaltig

Was den Preis treibt, ist auch die Sorge um eine amerikanische Wirtschaft, die in eine Rezession stürzen könnte – „auch wenn historisch Gold in Rezessionszeiten nicht so gut performt hat“, so Schickentanz. Aber die Wahrnehmung der Investoren ist so. Erstens, weil Gold ihnen anders als beispielsweise Aktien von konjunkturabhängigen Unternehmen als sicherer Hafen gilt. Zweitens, weil eine schwache Wirtschaft bedeuten könnte, dass die Zinserhöhungswelle ihren Höhepunkt erreicht hat und damit Investments in festverzinsliche Anlagen nicht mehr an Attraktivität gewinnen. Und drittens – und das ist eigentlich der wichtigste Kurstreiber –, weil unter der Konjunkturdiskussion auch der Wert der amerikanischen Währung gelitten hat, in der das Gold gehandelt wird. Und je schwächer der Dollar, umso günstiger ist der Kauf für Investoren aus anderen Währungsräumen – beispielsweise aus Europa und Asien.