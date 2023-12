Die Kosten hinter dem Heißgetränk So viel Gewinn machen Glühweinverkäufer

Während es an den Essensbuden auf dem Weihnachtsmarkt noch immer Einwegschälchen gibt, wird Glühwein schon seit Jahren in Mehrwegtassen angeboten. Als Pfand werden oft mindestens zwei Euro verlangt. Dass die ein oder andere Tasse so mit den Weihnachtsmarktbesuchern nach Hause wandert, sei einkalkuliert, so Ritter. Dass man die Tasse einfach behalten darf, nachdem man das Pfand bezahlt hat, ist jedoch ein Irrglaube. Rein rechtlich begeht man damit sogar eine Straftat. Wer sich unsicher ist, ob die Tasse mitgenommen werden darf, kann an der Verkaufsbude nachfragen.