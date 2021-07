Einigung von 130 Ländern : Globale Mindeststeuer für Konzerne kommt

Washington/Paris/Berlin Seit längerem steht der Plan im Raum, nun wurde eine Einigung erzielt. Eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent kommt in 130 Ländern. Nach jahrelangen Verhandlungen sollen Details bis Oktober geklärt werden.

130 Länder haben sich auf eine umfassende Steuerreform geeinigt. Dazu gehöre eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung der Staaten. Sie hatten unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD seit Jahren darüber verhandelt. Einige noch offene Details sollen bis Oktober geklärt werden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sprach bei einem Besuch in Washington von einem kolossalen Fortschritt. "Die Sache ist jetzt auf dem Gleis." Es sei auf internationaler Bühne der größte Durchbruch in den vergangenen 20 Jahren. Für Deutschland werde die Vereinbarung am Ende mehr Steuereinnahmen bedeuten.