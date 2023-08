Zukunftstechnik Glasfaser-Ausbau in NRW nimmt Tempo auf

Nordrhein-Westfalen steht eine große Investitionswelle bei der Zukunftstechnik Glasfaser bevor. Eine Million Wohnungen und Häuser im Land habe die Deutsche Telekom bereits angeschlossen; in den nächsten Jahren würden mehr als zwei Millionen Anschlüsse dazukommen, erklärte ein Sprecher des Konzerns. Stefan Rüter, Vorstand des Vodafone-Ablegers OXG, sagte: „NRW ist für uns im Fokus.“ Bundesweit will das Düsseldorfer Unternehmen in den nächsten Jahren rund sieben Millionen Haushalte mit Glasfaser versorgen, davon bis zu 1,8 Millionen in NRW, also mehr als der nordrhein-westfälische Anteil an der deutschen Bevölkerung ausmacht.