Girokonto : Banken drehen an Gebührenschraube

Banken drehen an Gebührenschraube

Düsseldorf So manches Institut erhöht im kommenden Jahr die Preise für Girokonten – oder hat das schon getan. Gleichzeitig wehren sich manche gegen eventuelle Rückzahlungsansprüche von Kunden aus dem BGH-Urteil von April.

Dass sich die bereits eingetretene Entwicklung fortsetzt, war zu erwarten – einerseits wegen des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem April, das Entgelterhöhungen für Girokonten ohne Zustimmung des Kunden aus der Vergangenheit für unwirksam erklärte (Az.: XI ZR426/20); andererseits wegen der fehlenden Ertragsmöglichkeiten im Zinsgeschäft. Das Ausmaß von Preissteigerungen ist indes sehr unterschiedlich und nicht immer transparent: „Manche Banken und Sparkassen machen gar nichts, andere arbeiten mit versteckten Preiserhöhungen in den neuen AGB, denen Kunden zustimmen sollen. Wieder andere wollen von den Kunden direkt einen Forderungsverzicht, was die Rückforderung zu viel gezahlter Gebühren angeht. Kunden sollen dann rückwirkend den alten Preisen zustimmen“, sagt David Riechmann, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in Diensten der Verbraucherzentrale NRW.