Nach Gewittern in NRW Wie versichere ich mein Eigentum gegen Blitzschäden?

Im August ist die Blitzgefahr am größten, heißt es vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung. So seien rund 64.000 Blitze im August 2023 gezählt worden. Und tatsächlich häufen sich zurzeit die Meldungen zu Toten und Verletzten durch Blitzeinschläge. Ende Juli starb ein 22-Jähriger Österreicher beim Wandern in den Alpen durch einen Blitz. In Delmenhorst traf ein Blitz eine Familie, die unter einem Baum Schutz suchte. Acht Personen wurden verletzt, zwei schwebten in Lebensgefahr. Und beim letzten Unwetter hat ein Blitz in Grevenbroich gleich in zwei Häuser eingeschlagen.