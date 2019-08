Finanzbranche : Gewinneinbruch bei Commerzbank

Frankfurt Die Zeiten werden noch rauer für die Commerzbank. Sie leidet jetzt schon unter den niedrigen Zinsen, und die Europäische Zentralbank dürfte vielleicht schon im September die Strafzinsen für Einlagen nochmals erhöhen.

Das seien Einzelfälle, ein Trend sei noch nicht absehbar, versuchte Finanzvorstand Stephan Engels zu beruhigen. Außerdem habe die Bank aktuell mit 0,8 Prozent nur eine geringe Quote fauler Kredite, also noch einen Puffer. Wie stark die Belastungen für die Bank werden, hängt auch davon ab, ob die EZB gegebenenfalls bei einer weiteren Erhöhung der Strafzinsen diese staffelt und damit die Banken entlastet. Noch gibt die Commerzbank die negativen Einlagezinsen von 0,4 Prozent nicht an die Kunden weiter. Sie versucht sie aber zu überzeugen, andere Anlageformen zu wählen. Das aber gilt nur vorerst: Sollte sich im Markt ein Trend durchsetzen, die Negativzinsen an die Kunden der Banken durchzureichen, „dann werden wir das natürlich angucken müssen“, gestand der Finanzvorstand ein. Denn ansonsten könnte das Institut „mit Einlagen überhäuft“ werden.