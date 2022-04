Onlinehandel : Gewinneinbruch bei Amazon

Amazon-Logistikzentrum Mönchen­gladbach-Rheindahlen. Foto: Andreas Gruhn

Düsseldorf Steigende Kosten und sinkender Konsum halbieren den Gewinn des Online-Händlers. Für das dritte Quartal werden nicht einmal mehr rote Zahlen ausgeschlossen. Der Aktienkurs stürzt ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Wer denkt, in Zeiten, in denen die Menschen immer noch viel online einkaufen, müsste einer der ganz Großen im Internet-Handel wirtschaftlich problemlos durch die Pandemie kommen, sieht sich bei Amazon eines Besseren belehrt. Die Probleme existieren nur in einer anderen Dimension.

Bei Amazon bestehen sie unter anderem darin, dass der Gewinn im ersten Quartal rund 3,7 Milliarden Dollar (3,5 Milliarden Euro) beträgt. Eine gewaltige Summe zwar, die aber nur noch halb so hoch ist wie das Ergebnis im gleichen Quartal 2021. Der Umsatz ist in diesen drei Monaten um rund acht Prozent auf 116,4 Milliarden Dollar gestiegen, und dies ist sogar das schwächste Wachstum seit der sogenannten Dotcom-Krise vor zwei Jahrzehnten, als sich Anleger an der Börse in Scharen von Internet-Aktien verabschiedeten, nachdem ein Teil der Unternehmen Investoren mit Geschäftsmodellen geblendet hatte, die nicht funktionierten.

Apropos Börse: Dort sind die Zahlen von Amazon nicht besonders gut angekommen. Bis zum späten Nachmittag mitteleuropäischer Zeit hatte das Papier etwa zwölf Prozent eingebüßt und damit den größten Tagesverlust seit mehr als acht Jahren erlitten. Das wiederum hat nicht nur mit den Zahlen für das Auftaktquartal 2022 zu tun, sondern auch mit der Prognose des Unternehmens für das laufende Quartal, die aus Analystensicht sehr bescheiden ausfällt. Was man Amazon aber nicht verdenken kann, denn an steigenden Energiekosten kommt auch der Onlinehändler nicht vorbei. Zudem kaufen die Menschen, die für Heizen, Strom und Autofahren mehr ausgeben müssen, weniger ein. Die Kosten sind gestiegen, nachdem Amazon versucht hat, mit höheren Löhnen neue Mitarbeiter anzuwerben. Außerdem läuft das Cloud-Geschäft nicht so wie erhofft.