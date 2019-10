Gewerkschaften : IG Metall tagt in schwierigen Zeiten

IG Metall-Chef Jörg Hofmann im Januar 2018 bei einem Warnstreik der Beschäftigten von Bosch. Foto: dpa/Oliver Dietze

Nürnberg Die Industrie in der Rezession, Jobkahlschlag in vielen Konzernen, dazu die Bedrohung durch Mobilitätswende und Digitalisierung. Bei ihrem Gewerkschaftstag in Nürnberg könnte es für die IG Metall hitzig werden.

Der Diskussionsbedarf zur Zukunft der IG Metall ist enorm: In dieser Woche wird Deutschlands größte Gewerkschaft die Weichen für die nächsten vier Jahre stellen. Die Zahl der Anträge beim 24. Ordentlichen Gewerkschaftstag ist durch die Decke geschossen. 60 Prozent mehr als vor vier Jahren. Insgesamt 793 Punkte stehen auf der Tagesordnung in Nürnberg.

Dass der Redebedarf so enorm ist, liegt nicht zuletzt an den schwierigen Rahmenbedingungen. Der Gewerkschaftstag fällt in eine Zeit, in der sich die Konjunktur deutlich eintrübt. Ihr jüngstes Herbstgutachten haben die führenden deutschen Wirtschaftsforscher mit dem plakativen Titel versehen „Industrie in der Rezession – Wachstumskräfte schwinden“. Trumps Handelskrieg mit China, drohende US-Strafzölle auf europäische Produkte, die Unsicherheiten angesichts des drohenden Brexits. Hinzu kommt das große Sorgenkind Automobilindustrie: Die größte Branche der IG Metall kämpft nicht nur mit den Folgen der Abgas-Trickserien. Vor allem die voranschreitende Umstellung von klassischen Verbrennern auf Elektroantriebe hat in zahlreichen Ländern begonnen oder sorgt dort zumindest für hitzige Debatten. In einer solchen Übergangsphase halten sich die Kunden mit dem Kauf neuer Autos extrem zurück. Und wäre das nicht genug, schwächelt auch die Abnahme auf dem größten Mobilitätsmarkt der Welt. Grund dafür ist, dass in China im vergangenen Jahr Steuerermäßigungen auf Pkw-Käufe ausgelaufen sind.

Info Industriegewerkschaft in Zahlen von 2018 Mitglieder 2,3 Millionen (38 Prozent aller Mitglieder im DGB) Beitragseinnahmen 586 Millionen Euro Streikausgaben 27,4 Millionen

In der deutschen Industrie ist die Produktion bereits seit Mitte des vergangenen Jahres rückläufig. Neben dem Automobilsektor schwächelt auch die zweite große IG-Metall-Branche, der Maschinenbau.

Auf die Stimmung drückt aber nicht nur die Konjunktur. Hinzu kommen Spannungen zwischen dem Arbeitgeberlager und der Gewerkschaft. Für Kopfschütteln sorgten bei der IG Metall zuletzt insbesondere Äußerungen von Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger. Der hatte gleich mal den Flächentarifvertrag in Gänze in Frage gestellt. Zu teuer, zu kompliziert, zu unflexibel, so lassen sich seine Aussagen zusammenfassen.

Tatsächlich hatte die IG Metall zuletzt massive Gehaltssteigerungen und Verbesserungen bei der Arbeitszeit durchgesetzt. Das Ende der Fahnenstange sieht sie aber noch nicht gekommen. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat schon klargestellt, wohin aus seiner Sicht die Reise demnächst gehen könnte. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Weiterbildung? Alle drei Punkte seien wichtig, hatte er in einem Interview zum Gewerkschaftstag gesagt. Ein Grund für wachsende Sorge im Arbeitgeberlager. Und so konnte sich die zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, bei der Auftaktveranstaltung auch einen Seitenhieb in Richtung Arbeitgeberlager, vertreten durch Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander, nicht verkneifen: „Lassen Sie uns gemeinsam für mehr Tarifbindung kämpfen“, sagte sie. Schützenhilfe bekam sie dabei von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Der erklärte, er werde sich für ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene einsetzen, also die Vorgabe, das öffentliche Aufträge nur noch an tarifgebundene Firmen vergeben werden dürfen. Er werde darüber mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) reden.