Lokführergewerkschaft : Streik bei der Deutschen Bahn beendet

In der Nacht ist der Streik der Lokführer zu Ende gegangen. Die Bahn rechnet für den Morgen mit einem weitgehend normalen Betrieb im Nah- und Fernverkehr.

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist beendet. Das teilten Vertreter beider Seiten nach dem planmäßigen Ende des Arbeitskampfes in der Nacht um 2 Uhr mit. Die Bahn erwartet am Mittwoch wieder einen weitgehend normalen Betrieb im Fern- und Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen. Kundinnen und Kunden werden gebeten, sich dennoch vor Fahrtantritt über die Website, die App oder telefonisch zu informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Die Bahn hatte nach dem zweitägigen Streik bereits am Vortag alles für eine schnelle Normalisierung des Zugverkehrs vorbereitet. „Dazu müssen zum Beispiel nachts Züge überführt werden, damit sie zu Betriebsstart am Mittwochmorgen wieder am geplanten Bahnhof losfahren können“, teilte der Konzern am mit. Beschäftigte machten sich bereits auf den Weg, um am richtigen Ort zu sein, sobald es wieder los geht.