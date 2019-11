Starke Konsumnachfrage : Gewerbemieten sind seit 2014 um bis zu 52 Prozent gestiegen

Berlin Gewerbetreibende mussten in den vergangenen Jahren immer höhere Kosten tragen. Die Mieten in deutschen Städten sind drastisch gestiegen - besonders stark abseits der großen Einkaufsstraßen.

Die Gewerbemieten in den guten Lagen der sechs größten deutschen Städte sind in den fünf Jahren seit 2014 drastisch um bis zu 52 Prozent gestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage des Linken-Abgeordneten Pascal Meiser hervor. Demnach gab es es den stärksten Anstieg der Gewerbemieten in den 1b-Lagen, also Gebiete jenseits der bekanntesten Einkaufsstraßen. Dort nahmen in den so genannten Top-Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln und Düsseldorf die Mieten für kleinere Läden bis 60 Quadratmeter zwischen 2014 und 2018 um 39 Prozent zu. Bei größeren Läden gab es sogar einen Mietenanstieg um 52 Prozent.