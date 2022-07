Nach Angriff auf Odessas Hafen : Die Getreidepreise steigen wieder

Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Düsseldorf Am Freitag erst sind Weizen und Mais billiger geworden. Doch Russlands Angriff auf den Hafen von Odessa hat die Lage verändert. Ob die Getreidepreise dauerhaft deutlich sinken werden, ist fraglich.

Von Georg Winters

Knapp 20 Millionen Tonnen Getreide hat die Ukraine im vergangenen Jahr ausgeführt und war damit weltweit der fünftgrößte Exporteur. Dann kam der russische Angriff, und die Lieferungen ins Ausland lagen brach. Seither sind die Silos in der Kornkammer Europas mit Getreide gefüllt, das nicht abtransportiert werden kann. Das Abkommen, das Russland und die Ukraine am vergangenen Freitag unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen geschlossen haben, weckte Hoffnungen auf ein Ende des Lieferstopps.

Das aber wird nach dem Raketenangriff Russlands auf den Hafen von Odessa erneut infrage gestellt: Kann das Abkommen wie geplant umgesetzt werden? Kann überhaupt Getreide aus der Ukraine ausgeführt werden? Und wenn ja, wer wird dann beliefert? Und was heißt das für die Preise bei Weizen, Mais und Gerste?

Info Weltrangliste der Weizenexporteure Ein Mähdrescher erntet Getreide in der Region Odessa. ⇥Foto: dpa Foto: dpa/- Rangliste Die größten Weizen­exporteure waren 2021 laut International Trade Centre Russland (27,4 Millionen Tonnen), Australien (26,2 Millionen), USA (24 Millionen), Kanada (21,5 Milliionen) und die Ukraine (19,4 Millionen). National Deutschland liegt beim Weizenexport mit rund 7,1 Millionen Tonnen auf Rang acht.

Letztere reagieren einfach auf die Entwicklung des Marktes. Als das Abkommen, das regelt, wie Getreide, andere Lebensmittel, Dünger und Ammoniak aus der Ukraine über das Schwarze Meer durch den Bosporus und von dort in das Mittelmeer und auf den Weltmarkt gelangen können, am Freitag geschlossen worden war, gingen die Getreidepreise erst mal runter. Für eine Tonne Weizen musste man am europäischen Terminmarkt 325,75 Euro je Tonne zahlen, 25 Euro weniger als am Tag zuvor. Am Montag ging der Preis zum Handelsstart wieder auf mehr als 330 Euro rauf. Ähnliches passierte in den Vereinigten Staaten. Gleiches gilt für den Mais.

Das impliziert schon, wie unsicher der Vertrag erscheint und dass die Getreidelieferungen noch längst nicht auf dem Weg sind. Das Abkommen ist Theorie, auch wenn die Ukraine noch in dieser Woche an die ersten Lieferungen glaubt. In der Praxis wollen manche Reeder, die in vielen Fällen aus Griechenland und der Türkei kommen sollen, aus Sorge um ihre Mitarbeiter keine Schiffe in die Ukraine schicken. Eigentlich müsste beispielsweise die Region um den Schwarzmeerhafen Odessa im Süden des Landes erst einmal entmint werden, damit eine sichere Durchfahrt gewährleistet werden könnte. Versicherer, die solche Lieferungen überhaupt noch absichern wollen, werden von ihren Kunden ohnehin Risikoprämien in erheblicher Größenordnung verlangen. Ein großer Teil des Transports über das Schwarze Meer ist seit dem Ausbruch des Krieges Ende Februar nicht mehr durch die klassische Seeversicherung gedeckt.

„Der Angriff auf Odessa lässt Zweifel an der Wiederaufnahme der Hafenaktivitäten unter angemessenen Bedingungen aufkommen“, heißt es in Analysen. Der Markt werde nervös bleiben, wenn es weitere Bombenanschläge oder Zweifel an der Umsetzung des Abkommens geben werde. Das Problem ist das gleiche wie beim Gas: Wer aus der Ukraine nichts bekommt, muss sich anderweitig eindecken. Das treibt die weltweite Nachfrage und damit die Preise.

Das größte Problem sind ausbleibende Lieferungen allerdings nicht für den westeuropäischen Markt, sondern für Nordafrika und für den Mittleren Osten. Die EU gehört selbst mit Ausfuhren von 30 Millionen Tonnen Weizen zu den großen Getreideexporteuren und ist auf den Weizen aus der Ukraine nicht angewiesen, Deutschland hatte in den beiden vergangenen Jahren bei Weizen und Gerste einen Selbstversorgungsgrad von deutlich mehr als 100 Prozent.

Das heißt: Hierzulande wird also genug für den eigenen Bedarf hergestellt. Leidtragende sind Länder wie Ägypten, das vor dem Krieg mehr als ein Fünftel seines Getreides aus der Ukraine bezogen hat. In Somalia beträgt die Importquote aus dem Kriegsgebiet 68 Prozent, Benin bekam seinen Weizen komplett aus der Ukraine. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind durch die Lieferstopps weltweit 47 Millionen Menschen von Hunger bedroht.

Dass die Getreidepreise dauerhaft niedriger ausfallen, glauben Experten ohnehin nicht. „Wie stark und vor allem, wie schnell eine mögliche Einigung die weltweite Versorgungslage verbessert, bleibt abzuwarten“, hatte der größte deutsche Agrarhändler Baywa bereits am Freitag erklärt. Tatsächlich lagen die Weizenpreise unmittelbar vor Kriegsbeginn kaum fünf Prozent unter denen vom Montag.