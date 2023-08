Nasser Sommer Landwirte rechnen mit deutlich kleinerer Getreideernte in diesem Jahr

Die Ernte unterscheide sich allerdings stark nach Region, ergänzt ein Sprecher der Landwirtschaftskammer NRW. Weil es im Rheinland tendenziell wärmer sei, könnten die Landwirte dort im Schnitt etwa eine Woche früher ernten als in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens: „In einigen Kreisen war es aber keine zwei Tage trocken“, so der Sprecher. Dies begünstige Schimmelbildung. Im Rheinland sei inzwischen etwa 70 Prozent des Weizens geerntet, so der Sprecher. In Westfalen wiederum hätten Landwirte bisher 50 bis 60 Prozent des Weizens einfahren können, so ein Sprecher des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands. Auch die Triticale- und Roggenernte sei in Westfalen bisher erst zu 60 Prozent abgeschlossen.