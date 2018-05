Gesundheitskarte: Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery fordert Neustart

Berlin Frank Ulrich Montgomery sieht keine Zukunft für die elektronische Gesundheitskarte. Er kritisiert zudem den überbordenden Datenschutz, der auch das Gesundheitssystem trifft.

"Das System der elektronischen Gesundheitskarte ist völlig veraltet. Wir sollten am besten einmal den Reset-Knopf drücken und über ein neues System nachdenken", sagte Montgomery unserer Redaktion.

Seit mehr als 15 Jahren planen die wechselnden Bundesregierungen eine elektronische Gesundheitskarte, auf der unter anderem Medikamentenplan und Vorerkrankungen der Versicherten gespeichert werden können. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will an dem System festhalten. Bei dem Thema ziehen ausnahmsweise Krankenkassen und Ärzte an einem Strang. Zuletzt hatte auch der AOK-Bundesverband einen Neustart bei der Karte gefordert.