Gestrandet mit Sunexpress in Antalya Urlauber beklagen zu wenig Hilfe von Reiseveranstaltern

Aktuell scheint es wieder einmal mächtig Schwierigkeiten im Ferienverkehr zu geben, nachdem es vor einer Woche (Freitag, 19. Juli) zu der globalen IT-Panne auch in Buchungssystemen gekommen war. Eurowings als wichtigste Airline von NRW berichtet auf Anfrage, am vergangenen Wochenende habe man nur „rund 80 Prozent“ der Reisenden an ihr Ziel gebracht. Zehntausende Urlauber kamen also erheblich zu spät oder gar nicht an den Ort ihrer Wünsche. Die Tochterfirma der Lufthansa erklärt dazu, es seien so viele Flüge ausgefallen, dass ein kurzfristiges Umbuchen der einzelnen Reisenden dann oft nicht möglich gewesen sei. Ein Sprecher von Eurowings sagt: „Unsere Teams haben seit dem Vorfall unter Hochdruck daran gearbeitet, allen von Streichungen betroffenen Gästen eine Alternative anzubieten.“ Da allerdings Hochreisezeit sei und die Ferien in Hamburg und Berlin gestartet seien, „war nicht in allen Fällen sofort eine kurzfristige Umbuchung möglich“, so der Sprecher.