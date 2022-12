Weihnachtsgeschenke Das sind die besten E-Reader

Auf was haben die Tester geachtet? Ein Team von Stiftung Warentest ermittelte die Merkmale, die für die Endverbraucher von E-Readern besonders relevant sind. „Dazu zählt vor allem die Bildschirmqualität, die 30 Prozent im Gesamturteil ausmacht“, sagt Barkmeyer. Die Nutzer fragten sich: Wie gut kann man bei unterschiedlichen Lichtbedingungen lesen? Funktioniert das nicht nur abends im Bett, sondern auch in der prallen Nachmittagssonne am Strand? Außerdem ist es wichtig, dass das Gerät leicht zu bedienen ist (40 Prozent im Gesamturteil) und dass es im Alltag einiges aushält (20 Prozent). Schließlich soll ein E-Reader ja der ständige Begleiter sein – auf dem Weg zur Arbeit, auf Reisen oder beim Ausflug in die Natur. Da ist es auch gut, wenn der Akku möglichst lange hält. Das war für die Tester allerdings am wenigsten wichtig. Sie gewichteten die Akkulaufzeit nur mit zehn Prozent im Gesamturteil.