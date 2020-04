Rezession der NRW-Wirtschaft : Ifo-Geschäftsklima in Nordrhein-Westfalen bricht ein wie noch nie

Düsseldorf Die Corona-Epidemie hat das Geschäftsklima in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft im März abrupt einbrechen lassen. Vor allem die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden sechs Monate haben sich wie nie zuvor eingetrübt. Das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung befragt im Auftrag der NRW.Bank monatlich 1000 Unternehmen in NRW nach ihren Geschäfserwartungen und der aktuellen Geschäftslage. Die Ergebnisse der Umfrage liegen unserer Redaktion vorab vor.

Auch ihre aktuelle Geschäftslage schätzen die Firmen demnach im März deutlich schlechter ein als noch im Februar. Die Wirtschaft in NRW gerät dem Konjunktur-Frühindikator zufolge in einen branchenübergreifenden Abschwung.

Den stärksten Rückgang verzeichneten die Dienstleister, sowohl was die Beurteilung ihrer aktuellen Lage als auch ihre zukünftigen Geschäftsaussichten angeht. Der Grund: Viele Betriebe können ihre Dienstleistungen aufgrund des Shutdowns nicht mehr anbieten. Betroffen ist vor allem das nordrhein-westfälische Gastgewerbe, wo das Geschäftsklima um dramatische 70 Punkte auf minus 57 Saldenpunkte sank. In keinem anderen Wirtschaftssektor ist das Klima derzeit schlechter. Einigermaßen behaupten konnte sich dagegen das Grundstücks- und Wohnungswesen.

Kurzarbeit als Hilfe in der Not

Vergleichsweise moderat ist das Geschäftsklima im Bauhauptgewerbe gesunken. Die Unternehmen der Bauwirtschaft schätzen ihre aktuelle Lage gegenwärtig noch als sehr gut ein. Auch was die zukünftigen Geschäftsperspektiven angeht, hat die Skepsis noch nicht die Überhand gewonnen, da die meisten Bauunternehmen von dem Stillstand im öffentlichen Leben nur am Rande betroffen sind und globale Lieferketten für sie kaum eine Rolle spielen. Deutlich eingetrübt hat sich jedoch die Stimmung im gewerblichen Hochbau.

Am geringsten ist das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe gesunken, was allerdings auch daran liegt, dass die Branche sich ohnehin bereits seit Mitte 2018 in einer Schwächephase befindet. Wichtige Exportmärkte wie China oder Italien wurden durch Covid-19 hart getroffen und fragen deutlich weniger Güter nach. Daneben leidet die Industrie zunehmend unter der Störung der Wertschöpfungsketten. Einzelne Betriebe in NRW mussten daher bereits ihre Produktion drosseln oder sogar ganz einstellen.