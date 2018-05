German Angst vor China

Berlin Bundeswirtschaftsminister Altmaier will deutsche Firmen besser vor Investoren aus China schützen. Er befürchtet Wettbewerbsverzerrungen und Jobabbau durch Investoren aus dem Riesenreich.

Medizintechnik, Autozulieferer, Maschinenbau, Umwelttechnologie, Pharmazie - es gibt in Deutschland Hunderte mittelständische Unternehmen, die in der Welt unschlagbar und deshalb für ausländische Investoren höchst interessant sind. Vor allem Chinesen sind auf dem deutschen Markt zusehends aktiver geworden, "insbesondere im High-Tech-Bereich", heißt es in einem internen Papier des Bundeswirtschaftsministeriums. "Wir beobachten Entwicklungen in übernommenen Unternehmen, in denen es aktuell zu Arbeitsplatzabbau und Produktionsverlagerungen kommt, mit Sorge", teilt das Ministerium mit. Hausherr Peter Altmaier (CDU) ist alarmiert und drängt die EU-Länder, bis spätestens Ende des Jahres neuen EU-Regeln zur strengeren Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen zuzustimmen. Auf deutscher Ebene lässt er prüfen, ob die Veto-Möglichkeiten Berlins in der Außenwirtschaftsverordnung erneut ausgeweitet werden können.