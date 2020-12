Frauen verdienen 19 Prozent weniger : Gender Pay Gap wird nur langsam kleiner

Frauen verdienen in Deutschland weiterhin weniger als Männer. Die Einkommenslücke sank zwar um einen Prozentpunkt, liegt aber weiter bei einem Unterschied von 19 Prozent. Im EU-Durchschnitt ist der Gender Pay Gap kleiner als in Deutschland.

Frauen haben in Deutschland auch im vergangenen Jahr durchschnittlich deutlich weniger verdient als die Männer. Die Einkommenslücke, der so genannte Gender Pay Gap, sank im Vergleich zu 2018 um einen Punkt auf 19 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete.