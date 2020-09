Jahresbericht der Bundesregierung : Gemischte Bilanz nach 30 Jahren Einheit

Marco Wanderwitz (CDU), Ostbeauftragter der Bundesregierung, zeigt bei der Vorstellung den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2020. Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Trotz vieler Fortschritte sieht die Bundesregierung noch Handlungsbedarf. Künftig müssten in Ostdeutschland mehr Firmen mit Zukunftstechnologien angesiedelt werden. Defizite bestünden beim Demokratieverständnis in Ostdeutschland.

Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, war 14 Jahre alt, als die DDR 1989 zusammenbrach. Für ihn und seine Kinder seien Marktwirtschaft und parlamentarische Demokratie Selbstverständlichkeiten, sagt der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der Deutschen Einheit. Doch für viele, häufig ältere Menschen sei das nicht der Fall, wie er in seinen Bürgersprechstunden erfahren habe. Für Wanderwitz ist auch das ein Grund, nach 30 Jahren Einheit eine differenzierte Bilanz zu ziehen: Bei der Angleichung von Wirtschaft und Lebensverhältnissen gebe es gute Fortschritte, doch „Unterschiede bei der Bewertung der Demokratie, bei Einstellungen zu etwas Fremdem oder der Verbreitung rechtsextremistischer Orientierungen“ bereiten der Regierung Sorgen.

Unmittelbar nach der Einheit sei es verpasst worden, das Verständnis für Demokratie und Marktwirtschaft in allen Generationen stärker zu fördern, glaubt Wanderwitz. Doch politische Unterschiede haben auch mit wirtschaftlichen Nachteilen zu tun, die in Ostdeutschland fortbestehen.

Info Die Einheit feiert ein rundes Jubiläum 1. Juli 1990 An diesem Tag wurde die D-Mark auch in Ostdeutschland eingeführt. Der Umtauschkurs von eins zu eins bedeutete für viele Ost-Betriebe das Aus. 3. Oktober 1990 Hunderttausende feierten den Tag der Einheit vor 30 Jahren auf den Straßen Berlins.

So erreicht die durchschnittliche Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer einschließlich Berlins gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner heute 79,1 Prozent des gesamtdeutschen Durchschnitts, ohne Berlin sind es 73 Prozent. Entsprechend lagen die verfügbaren Haushaltseinkommen in Ostdeutschland 2018 bei 88,3 Prozent des Bundesschnitts. „Auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer hat noch kein Flächenland der neuen Bundesländer das Niveau des westdeutschen Landes mit der niedrigsten Wirtschaftskraft erreicht“, heißt es im Einheitsbericht.

Allerdings hat sich die Wirtschaftskraft seit 1990 ausgehend von nur 37 Prozent des damaligen West-Niveaus bis heute vervierfacht. „Eine beachtliche Entwicklung“, so die Bundesregierung. Die neuen Länder hätten sich nach 30 Jahren dem europäischen Durchschnitt angenähert. Die Bandbreite reiche von 84 Prozent des EU-Durchschnitts beim BIP je Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern bis 99 Prozent für die Stadtregion Leipzig. „Die ostdeutschen Regionen verfügen damit über eine Wirtschaftskraft, die beispielsweise mit der in vielen französischen Regionen vergleichbar ist und deutlich höher liegt als beispielsweise in Polen mit knapp 70 Prozent.“

Gründe für den Rückstand der neuen Länder sieht die Regierung in der geringeren Siedlungsdichte. Die ländlichere Prägung und geringere Bedeutung von Ballungszentren wie etwa in Nordrhein-Westfalen erschwere die vollständige Angleichung. Zudem fehlten in Ostdeutschland Konzernzentralen und große Mittelständler. Das Steueraufkommen hinke entsprechend hinterher. Während in NRW und anderen wirtschaftsstärkeren Regionen die Einnahmen bei über 1200 Euro pro Einwohner liegen, seien es in den ländlichen Regionen des Ostens oft unter 600 Euro. Dementsprechend deckten eigene Steuereinnahmen der ostdeutschen Kommunen nur die Hälfte ihrer Ausgaben.

Der Bund müsse etwa mehr eigene Behörden und Arbeitsplätze nach Ostdeutschland verlagern, fordert Wanderwitz. Zudem gehe es um Ansiedlungen von Zukunftstechnologien, wie es mit dem Tesla-E-Auto-Werk in Brandenburg gelungen sei. Die Strukturhilfen für den Kohleausstieg würden große Chancen auch für den Osten bergen. Eine Chance sei auch, dass die ostdeutsche Wirtschaft von der Corona-Krise weniger betroffen sei als die westdeutsche, weil sie weniger exportabhängig sei.