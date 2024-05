Geld und Leben Das ewige Spiel mit den Zinsen

An der Börse geht es mitunter zu wie beim Kindergeburtstag: „Wenn ich das Pony nicht kriege, dann will ich gar nichts.“ So ähnlich verhielten sich die Märkte bei der Abschätzung, wie weit die Notenbanken 2024 ihre Leitzinsen senken könnten. Um den Jahreswechsel waren sie insbesondere für die amerikanische Fed zuversichtlich, dass bis zu sieben Schritte nach unten drin wären – um je einen Viertel Prozentpunkt.