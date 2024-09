Geld und Leben Wie sich Europa in der Wirtschaftspolitik verzettelt

Bereits vor 14 Tagen hat der Bericht des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi den Finger in die Wunde gelegt: Europa ist gegenüber den USA und China in den vergangenen 20 Jahren wirtschaftlich zurückgefallen, Besserung ist nicht in Sicht. Während in Deutschland vor allem diskutiert wurde, ob europaweit wirklich 800 Milliarden Euro pro Jahr für zusätzliche Investitionen erforderlich sind und wer das bezahlen soll, beginnt Draghis Bericht damit, dass innovative Unternehmen in Europa fehlen. Nur vier der 50 weltweit führenden Technologieunternehmen haben heute noch ihren Sitz in der EU. Von den erfolgreichsten Start-ups, die seit 2008 in der EU entstanden sind, haben 30 Prozent Europa inzwischen verlassen.