Höchster Stand seit Jahren : Keine Angst vor der Inflation

Die Inflationsrate steigt in den vergangenen Monaten. Ökonomen sehen jedoch bereits ein Ende in Sicht. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Meinung Düsseldorf Wenn die Preise ins Laufen kommen, sind die Deutschen beunruhigt. Warum Alarmstimmung aber nicht angebracht nicht, erklärt Professorin Ulrike Neyer.

Die Inflationsraten sind derzeit relativ hoch. In Deutschland lag sie im August bei 3,4 Prozent, im Euroraum bei drei Prozent (Veränderung der Preise im Vergleich zum August 2020), und es wird erwartet, dass die Inflationsraten bis Ende des Jahres noch weiter steigen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die hohen Inflationsraten vorübergehender Natur sind. Ein Grund für die hohe Inflation ist die niedrigere Mehrwertsteuer, die nur von Juli bis Dezember vergangenen Jahres galt. Dieser Effekt entfällt ab Januar automatisch. Für 2022 prognostiziert die Europäische Zentralbank (EZB) für den Euroraum eine Inflationsrate von 1,7 Prozent, für 2023 von 1,5 Prozent. Diese mittelfristigen Inflationsraten sind, gemessen an dem Inflationsziel (zwei Prozent), zu niedrig. Sie verlangen grundsätzlich nach einer expansiven Geldpolitik in Form niedriger Zinsen. Die günstigen Finanzierungsbedingungen sollen die Nachfrage stärken und damit zu steigenden Preisen führen.

Die Entscheidung des EZB-Rates in der vergangenen Woche, die extrem expansiv ausgerichtete Geldpolitik leicht zurückzufahren, ist somit zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Die EZB will erst im Dezember bekanntgeben, inwiefern sie ein in der Pandemie aufgelegtes Notfallprogramm weiter nutzen will. Bei der derzeit erwarteten Entwicklung besteht keine Veranlassung, dieses extrem expansiv ausgerichtete Programm aufrechtzuerhalten. Dieses hätte die EZB bereits in der letzten Woche klar kommunizieren sollen.