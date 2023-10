Wirtschaftsnobelpreis Warum Frauen in der Wirtschaft so wichtig sind

In dieser Woche wurde bekannt gegeben, dass der Nobelpreis für Wirtschaft an die US-Volkswirtin Claudia Goldin vergeben wird. Sie forscht seit Jahrzehnten an der Harvard-Universität zu den Ursachen von geschlechterspezifischen Unterschieden am Arbeitsmarkt. Warum verdienen Frauen pro Stunde weniger als Männer? Warum gehen Frauen weniger Stunden pro Woche einer bezahlten Arbeit nach? In Deutschland verdienen Frauen pro Stunde im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer, auch weil sie häufiger in Berufen arbeiten, in denen die Verdienstmöglichkeiten geringer sind. Doch selbst wenn man den Verdienst von Frauen und Männern mit vergleichbaren Qualifikationen und Tätigkeiten betrachtet, verdienen Frauen im Durchschnitt sieben Prozent weniger. Frauen gehen in Deutschland durchschnittlich 30,7 Stunden pro Woche einer Erwerbsarbeit nach, Männer 38,4.