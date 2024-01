„Wunder der Rentenmark“ Vertrauen ins Geld

Mehrere Faktoren haben das am Ende tatsächlich bewirkt. Erstens hafteten für die im November 1923 von der neu gegründeten Deutschen Rentenbank in Umlauf gebrachte neue Währung, die Rentenmark Grund und Boden: Eigentümer von Immobilien in der Landwirtschaft, Industrie, Handel und Bankgewerbe wurden gezwungen, Grundschulden auf ihre Immobilien zu Gunsten dieser Bank einzutragen. Zweitens wurde sichergestellt, dass die Menge an Rentenmark den Wert der Grundschulden nicht überstieg, unter anderem indem die monetäre Staatsfinanzierung grundsätzlich verboten wurde. Drittens konsolidierte die Regierung ihren Haushalt.