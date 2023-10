Rat Weshalb die Gaspreise neuerdings so stark schwanken – und wie man sich darauf einstellen kann

Für Verbraucher in Industrie und Haushalten sind das schlechte Nachrichten. Und das nicht so sehr, weil der Preis dauerhaft höher läge als zuvor. Denn der Börsenhandel zwingt die LNG-Anbieter in einen Wettbewerb, den es bei der Pipeline praktisch nicht gibt. Zu einem gewissen Teil sollte das die Kosten ausgleichen, die durch Verflüssigung, Transport per Schiff und anschließende Umwandlung zurück in Gas entstehen. Nein, der eigentliche Nachteil entsteht an anderer Stelle. Wenn nämlich die Einkaufspreise viel stärker schwanken als früher, dann müssen Verbraucher dafür einen finanziellen Puffer aufbauen. Und eine solche Rücklage steht nicht mehr für andere Ausgaben zur Verfügung – selbst, wenn sie niemals in Anspruch genommen wird.