Wirtschaftliche Folgen des Klimawandels Wie die Hitzewelle am Mittelmeer auch uns trifft

Wir haben verstanden, dass der Klimawandel so schnell voranschreitet, weil wir zu viel Treibhausgas in die Atmosphäre blasen. Diese Emissionen also zu begrenzen und auf Dauer ganz zu vermeiden, ist da ein naheliegender Gedanke. Doch er hat einen großen Haken: selbst nach einer radikalen Reduzierung von CO 2 und Co. dauert es Jahrzehnte, bis es wieder kühler wird. Bis dahin werden wir, ob wir wollen oder nicht, auch in Anpassungsmaßnahmen investieren müssen. Von Klimaanlagen für Wohnraum über Bewässerungen von Nutzflächen und Beschattung von Innenstädten bis hin zu Küstenschutz gegen steigende Meeresspiegel. Auch eine verstärkte Digitalisierung hilft, braucht aber eine Menge Energie.