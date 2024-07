Geld und Leben Blutgrätsche? „Brexit-Tackle!“

„Brexit-Tackle!“ So brüllen fußballspielende Kinder inzwischen nicht nur in England, sondern auch bei uns, wie mir ein Trainer erzählte. Ich recherchierte. Ein Brexit-Tackle ist ein Foul, bei dem man absichtlich nicht den Ball treffen, sondern bewusst den Spieler zu Fall bringen will. Verletzungen werden dabei durchaus in Kauf genommen. In einem Youtube-Video heißt es erbost zu einem Foulspiel: „Was für ein Brexit-Tackle! Mit beiden Beinen weggeflext!“ Eine Blutgrätsche also.