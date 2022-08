Bundesliga-Start : Die 50+1-Regel schadet dem Fußball

Meinung In der Fußball-Bundesliga droht Langeweile. Mehr Spannung wäre nur möglich, wenn einige lieb gewonnene Regeln fallen. Warum die 50+1-Regel nicht die einzige Option ist.

Die Fußball-Bundesliga startet wieder, und viele Fans hoffen, dass das Meisterschaftsrennen nicht so langweilig wird wie in den vergangenen Jahren. Zehn Mal in Folge ist der FC Bayern München Deutscher Meister geworden, die elfte Meisterschaft in Folge ist höchstwahrscheinlich. Trotz des vorhersehbaren Ausgangs der Meisterschaft lässt das Interesse an der Bundesliga aber bisher nicht nach. Ob das allerdings auch langfristig so bleiben wird, ist fraglich. Denn sportliche Wettkämpfe leben auch von der Spannung.