Geld und Leben Fernwärme-Anbieter – „wie die Sau im Dorf“?

Am Montag hat die Monopolkommission ihr jüngstes Gutachten zum Zustand des Wettbewerbs in Deutschland publiziert. In vielen Branchen herrscht intensiver Wettbewerb unter den Anbietern. Drei kritische Bereiche jedoch hat die Kommission besonders beleuchtet. Erstens würden die geplanten Reformen bei der Bahn nicht ausreichen, um ihre Qualität merklich zu steigern. Zweitens hat die Kommission Machtverschiebungen in der Lebensmittelbranche identifiziert. Während Erzeuger heute im Durchschnitt geringere Preisaufschläge als 2007 erzielten, hätten Hersteller und Handel an Macht gewonnen.