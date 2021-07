Die Tech-Aktien bleiben stark : Apple und Co. sind ihr Geld wert

Meinung Düsseldorf Der Höhenflug der Tech-Konzerne geht rasant weiter. In seiner Kolumne zeigt unser Autor Karsten Tripp drei Gründe, warum das so ist.

Im Juni 2018 war es, vor drei Jahren, als der Technikkonzern Apple an der Börse erstmals mehr als eine Billion US-Dollar wert war. Niemals zuvor hatte ein Unternehmen diese Marke erreicht. Um den kolossalen Betrag greifbar zu machen, rechnete ich seinerzeit vor: wenn Sie eine Billion Dollar in bar bezahlen wollten, und zwar ausschließlich in 100-Dollar-Noten, bräuchten Sie dafür 400 Lastzüge. Die würden wiederum die gesamte Kö zuparken. So mancher mag seinerzeit gedacht haben: das ist doch verrückt – nun muss es auch mal gut sein. Doch es kam ganz anders. Heute, im Sommer 2021, hat Apple bereits die Marke von zwei Billionen Dollar deutlich geknackt. Der Wert des Konzerns wächst also seit 2018 um durchschnittlich 30 Prozent pro Jahr. Ist dies einfach die Steigerung von „verrückt“? Oder steckt mehr dahinter?