Geld und Leben : Warum Uwe Seeler bis heute ein Vorbild ist

Meinung Düsseldorf Sein Fußballspiel, sein Verhalten muss in Erinnerung bleiben. Es passt auch in die heutige Zeit des Super-Profi-Fußballs.

Uwe Seeler, ein großer Hamburger, ist vor vier Wochen gestorben. In den 1960er Jahren war er der beste Mittelstürmer der Welt! Er spielte kämpferisch, leidenschaftlich, ehrgeizig, erfolgreich. Für den Hamburger Sportverein, seinen HSV (er hat sein ganzes Leben bei keinem anderen Verein gespielt), schoss er viele und entscheidende Tore. Es war zum Beispiel Uwe Seeler, der 1960 den HSV im Finale um die deutsche Fußballmeisterschaft zum Sieg schoss - gegen den 1. FC Köln. Auch als Spieler der deutschen Nationalmannschaft schoss er viele wichtige und schöne Tore. Als im Februar 1965, also im Jahr vor der Weltmeisterschaft, der WM, seine Achillesferse riss, war ganz Deutschland geschockt. Doch nur ein halbes Jahr später war es Uwe Seeler, der Deutschland mit einem entscheidenden Tor in der Qualifikation zur legendären WM in England schoss. Legendär ist auch sein artistisches Hinterkopftor bei der WM 1970 in Mexiko.