Geld und Leben Warum die Schuldenbremse genau jetzt gebraucht wird

In der Haushaltsdebatte wird oft betont, dass nur ausgegeben werden könne, was zuvor auch erwirtschaftet wurde. Das sei eigentlich so wie bei privaten Haushalten. Ganz richtig ist das aber nicht, denn der Staat kann genau wie Unternehmen und Privatleute Kredite aufnehmen. Das ist auch kein Problem, wenn Kredite für werthaltige Investitionen genutzt werden. Auch Privatleute nehmen für Investitionen Kredite auf. Kaum jemand baut sich ein Haus ohne Kredite. Die meisten Leute geben beim Eigenheimerwerb also mehr aus, als sie vorher erwirtschaftet haben. Weil den Schulden der Wert des Eigenheims gegenübersteht, ist das unproblematisch.