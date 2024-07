Geld und Leben Was Arbeitsmarktzahlen über eine Rezession aussagen

Kürzlich in unserer regelmäßigen Strategiebesprechung. Ich trage vor, dass in den USA seit 80 Jahren ein spürbarer Anstieg der Arbeitslosigkeit ausnahmslos den baldigen Eintritt in eine Rezession angezeigt hat. Meine Kollegin hält dagegen: die höhere Arbeitslosenquote – angestiegen von 3,4 Prozent auf gerade mal 4,1 Prozent – sei ausschließlich der Zuwanderung und in der Breite dem wachsenden Interesse an Erwerbstätigkeit geschuldet. Die Lohnsumme lege sogar real weiter ordentlich zu. Das alles sei mit einer Rezession nicht vereinbar. Kurz gesagt: diesmal ist es anders. Das Protokoll der Sitzung verzeichnet anhaltende Heiterkeit.