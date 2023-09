Integration Der Staat versagt bei den Ukraine-Flüchtlingen

Zwei Gründe sind offenbar ausschlaggebend: Zum einen mangelt es in Deutschland schon lange an geeigneten Möglichkeiten für eine ganztägige, verlässliche Kinderbetreuung. Das erschwert es insbesondere Frauen, am Erwerbsleben teilzunehmen oder auch Sprachkurse zu besuchen. Zum anderen ist – wieder einmal – die mangelnde Leistungsfähigkeit der staatlichen Bürokratie ein Problem. Während unsere Nachbarländer einfache, teils digitale Anlaufstellen geschaffen haben, an denen alles unkompliziert erledigt werden kann, müssen die Geflüchteten in Deutschland von Pontius zu Pilatus laufen, um alle erforderlichen Anerkennungen und Genehmigungen zu erhalten – wobei sie nicht wirklich laufen, sondern eher in endlosen Schlagen stehen. Erneut versagt der Staat. Die mangelnde Integration der Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt ist nicht nur deswegen tragisch, weil in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel Arbeitskräfte volkswirtschaftlich völlig sinnlos ungenutzt bleiben. Noch gravierender ist, dass die mangelnde Teilnahme am Erwerbsleben auch die gesellschaftliche Integration unnötig erschwert. Zu allem Überfluss kostet das Ganze den Steuerzahler auch noch unnötig Geld – da kann man fast nur noch resigniert mit dem Kopf schütteln.