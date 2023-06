Geld und Leben Das dreiste Vorgehen von Ticket-Gigant Eventim

Die Firma Four Artists vertrat damals rund 300 Bands, Künstlerinnen und Künstler. Der noch verbliebene Wettbewerb sei besonders schützenswert, so das Kartellamt, damit es nicht zu einer Monopolisierung des Marktes durch Eventim komme. Denn dann seien Künstlerinnen und Künstler von Eventim abhängig und Ticketkunden würden im Monopol mit überhöhten Gebühren konfrontiert. Die Wettbewerbshüter hatten also ein klares Stopp-Schild aufgestellt: Bis hierher und nicht weiter. In einem separaten Verfahren wurde Eventim auch untersagt, weiter langfristige Exklusivverträge mit Künstlern zu schließen. Auch durch diese Exklusivverträge würde der Wettbewerb erheblich ausgebremst.