Geld und Leben Deutschland braucht Unternehmergeist und Wagemut

Eigentlich gibt es Einhörner nur in Sagen. In der Wirtschaft aber wird als Einhorn ein junges Unternehmen bezeichnet, das bereits einen Marktwert von über einer Milliarde US-Dollar aufweist. Ganz so selten wie im Märchen sind diese Einhörner nicht; weltweit gibt es rund 1200. Gut die Hälfte davon sitzt in den USA, weitere 170 in China, 70 in Indien und 50 in Großbritannien. In Deutschland befinden sich nur 30 dieser Firmen, die der Markt für die Weltmarktführer der Zukunft hält, sofern sie es nicht längst sind.