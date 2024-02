Geld und Leben Eine Reform von ARD, ZDF und Co. ist bitter nötig

In Bezug auf den Auftrag ist der Bericht eindeutig: „Die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich stärker als Anwälte des demokratischen Diskurses begreifen und Raum geben für die faktengestützte, erkenntnisorientierte Verständigung in der Demokratie. Öffentlich-rechtliche Informationsangebote sollen nicht Meinungen vorgeben, sondern der Meinungsbildung und dem demokratischen Diskurs dienen,“ so heißt es in dem Bericht.