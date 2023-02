Geld und Leben Wie die Politik den Bau von Wohnraum unterstützen sollte

Ein anständiges Dach über dem Kopf zu haben, ist ein Grundbedürfnis. Kein Wunder, dass es fürs Wohnen in Berlin ein eigenes Bundesministerium gibt. Nun vermietet der Staat nicht selbst, sondern regelt Finanzierung, Bau und Vermietung. Dabei ist die Lage am Wohnungsmarkt in Deutschland kritisch. Wohnraum fehlt, der vorhandene ist – zumal in Ballungsräumen – sehr teuer. Was tun?