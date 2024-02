Geld und Leben Die Versprechen der Glorreichen Sieben

Eine Bewegung am vergangenen Freitag stellte jedoch alles bisher Dagewesene in den Schatten. Der Konzern Meta, unter anderem bekannt für seine Tochter Facebook, legte Zahlen für das Jahr 2023 vor. Den guten Abschluss bejubelte die Börse mit einem Aufschlag für den Unternehmenswert von beinahe 200 Milliarden US-Dollar. An einem einzigen Tag gewann Meta damit den gesamten Gegenwert der deutschen SAP hinzu.