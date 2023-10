Kommunikation Mehr Freiheit für die Post!

E-Mails haben für viele den traditionellen Brief ersetzt. Die Vorschriften über den sogenannten Universaldienst der Post haben diese Entwicklung bisher nicht nachvollzogen. So hat sich die Deutsche Post verpflichtet, 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag zuzustellen, 95 Prozent innerhalb von zwei Tagen. Die Zustellung muss an allen sechs Werktagen erfolgen. In zusammenhängend bebauten Wohngebieten darf die Entfernung zum nächsten Briefkasten in der Regel nicht mehr als 1000 Meter betragen. Das hört sich zwar alles gut an, aber es verursacht auch erhebliche Kosten.