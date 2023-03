Klimapolitik Verbote, Verbote und noch mehr Verbote

Verbote sind für die Politik zwar attraktiv, weil sie zumindest den Staat vermeintlich nichts kosten. Doch Klimaschutz ist nicht zum Nullpreis zu haben. Im Gegenteil: Der Klimaschutz erfordert ganz erhebliche Investitionen. Essenziell ist, dass die knapper werdenden finanziellen Ressourcen auch in Deutschland so eingesetzt werden, dass für den globalen Klimaschutz das meiste herauskommt. Deshalb müssen wir schnell klimafreundliche und zugleich bezahlbare Technologien gerade in den Bereichen entwickeln, wo es sie heute noch nicht gibt. Im Grunde ist es wie in der Corona-Pandemie: Der entscheidende Beitrag Deutschlands zur Beendigung der Pandemie war die Entwicklung eines neuen Impfstoffs, der exportiert werden konnte. Der eigentliche Schlüssel zur Lösung globaler Probleme liegt in Innovationen und der Entwicklung neuer Technologien. Dafür benötigen wir schnell stärkere Anreize als bisher – denn die Zeit drängt.