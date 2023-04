Kartellgesetz Der Wettbewerb ist wichtiger als Eigentümerrechte

Das ist sicher richtig. Allerdings ist dies so neu nicht. Die vor 50 Jahren unter heftigem Protest der Industrie eingeführte Kontrolle von Unternehmensfusionen durch das Bundeskartellamt ist ebenfalls ein Eingriff in Eigentumsrechte, weil Eigentümern untersagt werden kann, ihr Unternehmen zu verkaufen an wen sie wollen. Wird der Wettbewerb durch einen Zusammenschluss erheblich behindert, ist der Wettbewerbsschutz wichtiger als der Schutz der Eigentümer. Die Fusionskontrolle kann aber Wettbewerb nur dort schützen, wo es ihn auch gibt. Nun soll das Kartellrecht konsequent weiterentwickelt werden. Wettbewerb kann dann auch dort aktiv gefördert werden, wo er bisher fehlt. Für die Bahn etwa hat die CDU/CSU gerade wieder eine konsequente Entflechtung vorgeschlagen. Das wäre zu begrüßen.